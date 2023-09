Zginęli, bo ratowali Żydów. Brutalne morderstwo Ulmów

ROZPACZ

- Ze Stasią chodziliśmy razem do drugiej klasy, w ‘44 roku przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii. Pamiętam, że w tym czasie nauczycielka kazała dziewczynkom przygotować lalki, a chłopcom łóżeczka dla tych lalek. Stasia, jako moja kuzynka, powiedziała, żebym to ja przygotował łóżeczko dla jej lalki. Dla mnie to nie był problem, bo mój ojciec miał warsztat stolarski, więc było wiele różnych odpadków z drzewa. I ja zrobiłem to łóżeczko, ale nie zdążyłem jej go dać, bo wtedy wydarzyła się ta tragedia. I to łóżeczko tak zostało… - wspomina Roman Kluz.