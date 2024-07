Zginął w walce na noże. Policja zatrzymała znajomego ofiary

Próbował ratować życie znajomego

Po zdarzeniu sprawca miał pozbyć się swojego noża, wrzucając go do przepływającej w pobliżu rzeki Rawy. Następnie, jak podają śledczy, próbował udzielić pomocy swojemu rannemu koledze. Niestety, mimo przewiezienia do szpitala, mężczyzna zmarł.