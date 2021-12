Zestrzelony malezyjski samolot. Śledczy chcą dożywocia dla podejrzanych

Jak donosi rmf24, zdaniem holenderskich śledczych, czterech rosyjskich mężczyzn zajmowało kluczowe stanowiska w grupach rebeliantów walczących na wschodniej Ukrainie. Według prokuratury to właśnie oskarżeni Siergiej Dubinski, Igor Girkin i Oleg Pułatow oraz Ukrainiec Leonid Charczenko zamówili instalację rakietową, przy której pomocą zestrzelili samolot wykonujący lot MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zorganizowali transport sprzętu do i z Rosji oraz byli odpowiedzialni za rozmieszczenie broni.