Zełenski w Berlinie. Chce koalicji w sprawie myśliwców

Powściągliwa reakcja kanclerza

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z kanclerzem Olafem Scholzem w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie zapowiedział, że zwróci się też do strony niemieckiej z prośbą o wsparcie Ukrainy w ramach tej koalicji. - Jest to bardzo ważne dla Ukrainy, by skoordynować nasze wysiłki. Rosja obecnie ma przewagę w przestrzeni powietrznej. Należy to zmienić - apelował.