Zełenski rozżalony. "Świat zapomina o rosyjskich zbrodniach"

- Co najmniej sześciu burmistrzów miast i wójtów znajduje się obecnie w rosyjskiej niewoli. Należą do tysięcy Ukraińców, którzy nie są niczemu winni, a są w niewoli od lat. I to nie tylko od 2022. Ale od roku 2014. Robimy wszystko, aby wrócili do domu - stwierdził w czwartek Zełenski przemawiając na konferencji poświęconej obronie praw człowieka w Kijowie.

Poinformował, że udało się już sprowadzić z rosyjskiej niewoli 3767 ukraińskich jeńców: mężczyzn i kobiet. - Angażujemy do tego pośredników. Poszukujemy różnych możliwości negocjacyjnych, politycznych i prawnych - tłumaczył ukraiński prezydent.

- Wierzymy, że zbrodnią jest nie tylko fakt, że tak wielu naszych obywateli jest przetrzymywanych w niewoli przez Rosję i wykorzystywanych, ale także fakt, że wielu ludzi na świecie wciąż nie podejmuje wysiłków, aby powstrzymać tę zbrodnię, sprawić, by ludzie ci wrócili do domu i ukarać Rosję za wszystko, co uczyniła podczas wojny - mówił Zełenski.

"Nie ma prawie żadnej reakcji"

Według niego świat nie reaguje na to, co Rosja robi z ukraińskimi jeńcami. - Na świecie wciąż niewiele jest głosów, które mówią o ukraińskich dzieciach porwanych przez Rosję. Nie ma prawie żadnej reakcji na to, jak rosyjska obecność zmieniła nasze ziemie, nasze terytoria, które tymczasowo zajęli - ocenił.

Prezydent uważa, że ​​wiele osób na świecie i w Europie stopniowo zapomina nawet o największych rosyjskich zbrodniach wojennych. - Zapomina się o nich właśnie na poziomie politycznym, na poziomie tych, którzy mogliby podejmować decyzje lub działać, aby to wszystko zmienić - dodał.