Zełenski: rosyjska armia zapisze się na kartach historii jako najbardziej barbarzyńska

- "Donbas. II faza operacji specjalnej". 2., 3., 10.? To już nie ma znaczenia. Czemu? Bo to dokładnie to samo, co "w 72 godziny zdobędziemy Kijów". Rosjanie uwielbiają opowiadać bajki. Ale w rzeczywistości wydarzy się tylko to, czego potrzebuje Ukraina - podkreślił Podolak.