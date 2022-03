Zełenski przed brytyjską Izbą Gmin: Być albo nie być? Wybieramy "być"

- "Być albo nie być?". Znacie to pytanie Szekspira. To pytanie zadaliśmy sobie 13 dni temu. Dzisiaj już wiemy, że wybieramy "być" - mówił Zełenski. - Będziemy bronić naszej ziemi, jakakolwiek byłaby za to cena - powiedział Zełenski do brytyjskich parlamentarzystów.