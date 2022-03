Nowe przemówienie Wołodymyra Zełenskiego. Zaapelował do Rosjan

- Mądrzy ludzie silnego kraju, udało się wreszcie uwolnić mera Melitupolu, który nigdy nie ukorzył się przed okupantem. Rosyjscy wojskowi porwali go 11 marca. Chcieli go przekonać do współpracy, ale to nasz człowiek, wytrzymał. Jeżeli on wytrzymał, to my wszyscy wytrzymamy - powiedział Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu, które opublikował w nocy.