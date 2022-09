Zełenski dzwonił do prezydenta Francji. "Poruszyłem kwestię wiz dla Rosjan"

Müller powiedział, że obecnie sytuacja wygląda tak, że Polska ze względu na obecność w strefie Schengen uznaje wizy innych krajów UE w zakresie przemieszczania się. "Krótko mówiąc, jeśli obywatel Rosji otrzymuje wizę turystyczną, np. niemiecką, to może przekroczyć granicę Polski i Rosji czy Litwy i Rosji, i generalnie mogą przekraczać granicę UE na podstawie wiz innych krajów unijnych. Pomimo że Polska nie wydaje wiz turystycznych dla Rosjan, to inne kraje UE niestety to jeszcze robią" - powiedział rzecznik rządu.