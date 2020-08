Zduńska Wola. Był podejrzewany o pedofilię. Sam zgłosił się na policję

Zduńska Wola. Podejrzany o pedofilię zgłosił się na komendę

Policja w internecie opublikowała zdjęcia miejskiego monitoringu, na których uwieczniono wizerunek podejrzewanego o pedofilię mężczyzny. Policja apelowała o pomoc w poszukiwaniu go. Dopiero to sprawiło, że on sam zgłosił się na komendę policji. Podejrzanym o pedofilię okazał się młody mieszkaniec Łodzi.

Podejrzanemu postawiono zarzuty

Policja i prokuratura zwracają uwagę na to, by rodzice częściej słuchali tego, co do powiedzenia mają ich dzieci. Gdyby w tym przypadku nie wysłuchano dzieci, nie udałoby się wykryć przestępstwa i postawić zarzutów podejrzewanemu o pedofilię.