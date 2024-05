"Zdumiewająca przemiana". TV Republika o Tusku

"Jedyny pomysł jaki mają w tej chwili na sytuację na granicy to wypowiadanie słów(..), że 'Polska obroni się'. To jest tak, jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi" - do tego fragmentu wypowiedzi obecnego premiera z 18 sierpnia 2021r. nawiązuje Telewizja Republika.