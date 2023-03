Oburzenie po ruchu MSZ. "Absolutnie szalone i szkodliwe"

- Postępowanie polskiego MSZ w stosunku do naszego bliskiego sojusznika jest mocno niestosowne i zbyt daleko posunięte - podkreśla były dyplomata. - W dyplomacji "wzywa" się przedstawiciela danego państwa, aby go skarcić, wypomnieć mu jakieś działanie, które naraża wzajemne relacje. Wydarzenia, z którą mamy teraz do czynienia, to nie jest sytuacja, aby sięgać po tego typu środki. Jest to więc absolutnie szalone i szkodliwe dla polskiej racji stanu - wyjaśnia były ambasador RP w USA.