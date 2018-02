Zdewastowany pomnik upamiętniający spaloną synagogę. Wandale napisali dwa słowa

Kamienny pomnik w Zielonej Górze upamiętniał synagogę spaloną w czasie Kryształowej Nocy. "Zaraza nie tyle dotarła do mojego miasta, co od dawna tu była" - napisał mężczyzna, który poinformował o zniszczeniu.

Dyrektor BWA starał się zetrzeć napis. "Raczej głupie dzieciaki, ale już zainfekowane. Antysemityzm nie jest bowiem postawą czy poglądem, jest chorobą, o tyle tylko specyficzną, że chorzy na nią lubią się nią chwalić i zbierają się nie po to, by wymieniać porady, jak się uleczyć, tylko by chwalić się, kto bardziej chory" - podsumował na Facebooku.