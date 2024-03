Zdewastowano słynną wyspę w kształcie serca. Chorwaci oburzeni

Galesznjak, który jest bezludny i nie posiada żadnych obiektów turystycznych czy innych budynków, jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie obowiązuje całkowity zakaz budowy . To unikalne miejsce, które przyciąga żeglarzy z całego świata, zostało teraz zniszczone przez nielegalne działania.

Pierwsze oznaki budowy zostały zauważone przez żeglarzy, którzy podczas rejsu po Kanale Paszmańskim obserwowali sytuację na wysepce. "To miejsce, w którym latem kotwiczy większość żeglarzy, a wybrzeże jest całkowicie dzikie i piękne . Jednak w tym roku ktoś odważył się rozpocząć budowę mola, wrzucając do morza plastikowe torby wypełnione sypkim materiałem, tworząc konstrukcję przypominającą podstawę pomostu" - informują chorwackie media.

Na opublikowanych zdjęciach widać również metalowe kolce, które wyglądają na elementy konstrukcyjne używane do wzmocnienia nabrzeża. Te obrazy pokazują, jak daleko posunęli się sprawcy w swoich nielegalnych działaniach.

Wyspa Galesznjak jest jednym z niewielu naturalnych obiektów geograficznych na świecie o kształcie serca. Jej powierzchnia wynosi 0,13 km kwadratowych, a długość plaży to 1,5 km. Właściciele kilku działek na wyspie posiadają tam niewielkie gaje oliwne. Wszystko to sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe i niepowtarzalne, które teraz zostało zniszczone przez nielegalne działania.