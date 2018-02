Zderzenie samochodu, busa i ciężarówki. Droga krajowa zablokowana

We wtorek rano na drodze krajowej nr 3 doszło do zderzenia trzech pojazdów. W wyniku wypadku cztery osoby trafiły do szpitala.

Cztery osoby w szpitalu

Do wypadku doszło w Kaczorowie, na trasie między Bolkowem a Jelenią Górą (woj. dolnośląskie). Droga jest całkowicie zablokowana.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobówka zderzyła się z busem, a następnie odbiła się od niego i uderzyła w ciężarówkę - powiedziała Edyta Bagrowska z Komendy w Jeleniej Górze, w rozmowie z dziennikarzami TVN24. Do szpitala trafiły cztery osoby. Wśród rannych jest dwoje dzieci, które podróżowały busem. Na razie nie ma żadnych informacji dotyczących ich zdrowia.

