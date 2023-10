Zburzyli jej dom, gdy była na wakacjach. "Wynajęłaś kogoś?"

Firma się pomyliła. "Nic mi nie zaoferowano"

- Trudno uwierzyć, że ktoś myśli, że ma prawo przyjść, coś zniszczyć, odjechać, zamiast wrócić i powiedzieć: "przepraszam", co mam zrobić, żeby to naprawić, to był wypadek. Nic mi nie zaoferowano - powiedziała Hodgson w rozmowie z FOX 5 Atlanta.