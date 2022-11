Zbombardowali "wagnerowców". Tajemniczy nocny nalot w Afryce

"Wagnerowcy" są oskarżani o dokonanie w RŚA wielu zbrodni wojennych – masakry cywilów i gwałty. Poza tym, jak donosi serwis "Daily Beast", firma najemnicza Jewgienija Prigożyna rekrutuje afrykańskich partyzantów z tego kraju, związanych np. z grupą Union for Peace, na wojnę w Ukrainie. Co najmniej setka z nich znalazła się na froncie w Donbasie. Według informatorów "DB", kontakt z tymi żołnierzami dawno się urwał, ale zanim to nastąpiło informowali kolegów przez telefon, że Rosjanie dają im mało amunicji i są zmuszeni kraść, by się wyżywić.