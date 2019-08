Zbliża się Dorian. Niszczycielski huragan ma już 4. kategorię

Huragan Dorian ma już 4. kategorię w 5-stopniowej skali. Zmierza w kierunku Bahamów. Zdaniem Donalda Trumpa może przerodzić się w "absolutnego potwora".

Huragan Dorian cały czas przybiera na sile. Może być wyjątkowo niszczycielski. Przewiduje się, że w niedzielę i poniedziałek przejdzie w pobliżu wysp Bahama, a do wtorku dotrze do wschodniego wybrzeża Florydy. Oczekuje się, że spowoduje ulewne deszcze i wiatry o sile ok. 209 km/h.