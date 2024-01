Zbiórka na seicento dla Sebastiana Kościelnika. Jest akt oskarżenia

W sprawie wypadku rządowej kolumny z ówczesną premier Beatą Szydło, prawomocny wyrok wydał w lutym zeszłego roku Sąd Okręgowy w Krakowie. Utrzymał on w mocy orzeczenie w odniesieniu do Sebastiana Kościelnika, co oznacza, że kierowca seicento pozostaje winnym nieumyślnego spowodowania wypadku. Sąd II instancji uchylił wyrok w zakresie rozstrzygnięcia w jednym punkcie.