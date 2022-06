Zbigniew Ziobro zabrał głos po reportażu Wirtualnej Polski

- Gdyby te informacje potwierdziły się, to mielibyśmy do czynienia z zachowaniami, zjawiskami nieakceptowalnymi - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej. Był on pytany o sprawę opisaną przez dziennikarzy Wirtualnej Polski dotyczącą przemocy w DPS w Jordanowie.