Zbigniew Ziobro wyjaśnia decyzję wobec sędziego Igora Tulei

Zbigniew Ziobro stwierdził, że Trybunał "nie odważył się pójść tak daleko, by zakwestionować możliwość uchylenia postępowań dyscyplinarnych". W jego ocenie inaczej TSUE musiałoby wziąć odpowiedzialność za sprawy, w których np. sędziowie złodzieje "byliby bezkarni".

18 listopada Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei i zawiesiła go w orzekaniu. Mimo to sędzia pojawił się w warszawskim Sądzie Okręgowym i chciał dalej orzekać. Nie wpuszczono go na salę rozpraw.