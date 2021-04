Zbigniew Ziobro wniósł do SN kasację ws. wyroku za gwałty na dzieciach

Sprawa, która zwróciła uwagę Zbigniewa Ziobry dotyczy członków rodziny, którzy znęcali się fizycznie i psychicznie oraz wykorzystywali seksualnie trzy dziewczynki w wieku od 5 do 8 lat. Co więcej, matka, jej konkubent oraz dziadek dzieci pozwalali na wykorzystywanie ich przez osoby obce. O swoim horrorze dziewczynki opowiedziały rodzinie zastępczej, do której trafiły.

Sąd Apelacyjny skrócił wyroki

Z taką opinią Sądu Apelacyjnego stanowczo nie zgadza się Zbigniew Ziobro, który wniósł do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. W opinii ministra sprawiedliwości kara jest niewspółmierna do popełnionych czynów. We wniosku kasacyjnym podkreślono, że biegli nie stwierdzili, by skazani działali w stanie ograniczonej świadomości i nie stwierdzono u nich żadnych zaburzeń seksualnych.