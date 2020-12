Zbigniew Ziobro po spotkaniu zarządu Solidarnej Polski [na żywo]

Przypominamy, że wbrew wcześniejszym ostrzeżeniom ani Polska, ani Węgry nie zdecydowały się na skorzystanie z prawa weta i zablokowanie projektu budżetu UE. Z takiego rozstrzygnięcia nie jest zadowolona Solidarna Polska. Jak podaje "Fakt" w piątek miało dość do spotkania Zbigniewa Ziobry z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Mimo niechęci SP do działań podjętych w Brukseli, najpewniej nie dojdzie do zerwania koalicji z PiS i Porozumieniem.