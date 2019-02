Zbigniew Ziobro o złym stanie Tomasza Komendy. "Ubolewam nad tym"

- Na pewno wymaga wsparcia i opieki ze strony psychologów - powiedział Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości skomentował doniesienia WP o złym stanie zdrowia Tomasza Komendy. Odniósł się też do decyzji sądu ws. zatrzymania byłych szefów KNF.

- Mogę wyrazić tylko smutek, że Komenda jest w trudnym stanie psychicznym. Można to tłumaczyć traumą, którą przeszedł. Na pewno wymaga wsparcia i opieki ze strony psychologów - powiedział we wtorek Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości zorganizował konferencję prasową, na której stwierdził, że po zmianie przepisów prawa karnego "ściągalność alimentów do Funduszu Alimentacyjnego wzrosła przeszło 2,5-krotnie". Ale dziennikarze dopytywali Ziobrę o komentarz do informacji o złym stanie zdrowia Tomasza Komendy, które podała dziś reporterka Wirutalnej Polski .

- Ubolewam nad tym, że do tego strasznego wydarzenia kiedyś doszło – powiedział minister. I dodał, że "może wyrazić tylko smutek, że Komenda jest w trudnym stanie psychicznym". - Można to tłumaczyć traumą, którą przeszedł i na pewno wymaga wsparcia i opieki ze strony profesjonalnych psychologów - powiedział.

Zbigniew Ziobro skomentował decyzję sądu ws. Jakubiaka i Kwaśniaka

Zaznaczył jednak, że ma satysfakcję z tego, że "jako prokurator generalny przyczynił się do wszczęcia postępowanie ws. uniewinnienia, co doprowadził do uchylenia niesłusznego wyroku". - Mam też satysfakcję z tego, że nadzorowane przeze mnie jako prokuratora generalnego postępowanie doprowadzi do postawienia przed sądem bardzo groźnych, jak prokuratura twierdzi, sprawców tego makabrycznego przestępstwa sprzed lat - stwierdził.