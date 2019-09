Zbigniew Ziobro o aferze w MS. "Moja reakcja była modelowa"

Zbigniew Ziobro nie ma sobie nic do zarzucenia ws. afery hejterskiej w resorcie sprawiedliwości. Prokurator Generalny twierdzi, że nieprawidłowości wynikały z podziałów w środowisku sędziowskim, a on nie miał żadnej wiedzy na temat nagannych praktyk.

- Myślę, ze jeśli porówna się moją reakcję do reakcji Donalda Tuska na afery w okresie władzy PO, to była ona modelowa. Trzeba zaznaczyć, że ta afera była znacznie mniejsza niż ówczesne – wtedy mieliśmy do czynienia z wielomilionowymi stratami dla skarbu państwa - ocenił podczas spotkania z dziennikarzami w Mielcu.