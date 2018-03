Zbigniew Ziobro: jest przełom w sprawie morderstwa Jaroszewiczów

- Nie ma zbrodni doskonałej. Wszystko wskazuje na to, że prokuratorzy i policjanci pracujący nad sprawą śmierci Jaroszewiczów dokonali przełomu. Doprowadzili do postawienia zarzutów kryminalnych trzem sprawcom zabójstwa - poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Dwóch sprawców przyznało się do popełnienia tej zbrodni, opisało szczegóły przebiegu przestępstwa, zabójstwa oraz rabunku. Jeden ze sprawców nie przyznał się, odmówił składania wyjaśnień - powiedział minister Ziobro. - Jest to przełom i mamy do czynienia z bardzo ważnym sukcesem prokuratury i policjantów - stwierdził.