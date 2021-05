Zbigniew Ziobro: Będziemy dalej ten rząd wspierać, bo nie ma lepszego

Politycy Solidarnej Polski uważają, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy oznacza zrzeczenie się przez Polskę części suwerenności. Lider ugrupowania twierdzi jednak, że nie jest to wystarczający powód, by wyjść z rządu.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był w piątek gościem programu "Polityczne Graffiti" na antenie Polsat News. Polityk po raz kolejny odniósł się do wyniku głosowania nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy.

Zbigniew Ziobro o alternatywie dla rządu z PiS

Lider Solidarnej Polski podkreślił, że stanowisko jego ugrupowania wyrażone w głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, to po prostu konsekwentne realizowanie programu formacji. - Mamy program, który przedstawiliśmy naszym wyborcom i zawarliśmy w nim to, że nie można zrobić ani kroku w stronę federalizacji Unii Europejskiej i my to konsekwentnie mówiliśmy - powiedział.

Pytany o to, jak pogodzić to stanowisko z kierunkiem obranym przez rząd Mateusza Morawieckiego i PiS, minister unikał odpowiedzi, ale ostatecznie stwierdził, że trwanie w koalicji jest dobre dla Polski. - Polityka jest sztuką podejmowania decyzji. Jeśli wyszlibyśmy z tego rządu, to mielibyśmy rząd Lewicy, Platformy i PSL czyli taki, który chce dać jeszcze większe kompetencje Europie, a to może mieć daleko idące nieodwracalne konsekwencje - stwierdził. - Będziemy dalej ten rząd wspierać, bo nie ma lepszego - dodał.

Zbigniew Ziobro: Decyzja NSA polityczna

Minister sprawiedliwości odniósł się również do czwartkowej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżone uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. - Decyzja prezydenta nadaje im pełen walor legalności. To są decyzje polityczne, a nie prawne, ale ja jestem przyzwyczajony, że polskie sądy podejmują polityczne decyzje - powiedział polityk.

Szef Solidarnej Polski stwierdził, że NSA nie powinien podważać decyzji prezydenta parlamentu ze względu na przeszłość zasiadających w nim sędziów. - W NSA jest wielu sędziów, którzy swoje nominacje dostali od Wojciecha Jaruzelskiego - powiedział. - Oni mają tytuł demokratyczny żeby sprawować swoją władzę, a ci, którzy zostali mianowani przez demokratyczny parlament już nie? - pytał Zbigniew Ziobro w Polsat News.

Źródło: Polsat News