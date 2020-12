Zbigniew S. poszukiwany. Wydano Europejski Nakaz Aresztowany

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał we wtorek Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa S. To kolejny krok mający sprawić, że przedsiębiorca wróci do kraju. Wcześniej prokuratura wydała za nim list gończy. Stonoga, jak sam przyznaje, uciekł do Norwegii, gdzie stara się o azyl polityczny.