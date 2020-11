Sosnowiec. Z Wielkiej Brytanii do aresztu

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali złodzieja w Wielkiej Brytanii

Kryminalni z komendy w Sosnowcu po dwóch latach poszukiwań ustalili, że mężczyzna uciekł z kraju i ukrywa się za granicą. Sąd Okręgowy w Katowicach w lipcu 2020 roku wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Tropy wskazywały, że mężczyzna początkowo przebywał w Holandii, a potem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Ostatecznie został zatrzymany w październiku na terenie tego drugiego kraju. Teraz został przekazany polskim organom ścigania i trafił do aresztu. Z niego zostanie przetransportowany do docelowego zakładu karnego, w którym odbędzie karę czterech lat więzienia.