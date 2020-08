Zbigniew Rau nowym szefem MSZ. Jaki ma majątek?

Zbigniew Rau to jeden z najbogatszych posłów. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że ma ponad 388 tys. zł dochodu, kredyt we frankach i dwa domy. Najwięcej pieniędzy zarabia z pracy naukowej. W jego oświadczeniu majątkowym są informacje, że posiada 24 tys. zł oszczędności w gotówce.

Rau jest właścicielem dwóch nieruchomości. Pierwszy z domów liczy 160 m kw. i stoi na działce o powierzchni 904 m kw. Jest wartość szacunkowa to 400 tys. zł. Drugi dom ma powierzchnię 330 m kw., a działka to 744 m kw. Deklarowana wartość to 800 tys. zł.