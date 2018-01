Zbiera się rada polityczna PiS. Mazurek zdradza szczegóły

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek potwierdziła informacje dotyczące rady politycznej partii. Najważniejsi politycy rządzącego ugrupowania spotkają się, żeby naradzić się przed wyborami samorządowymi. Wybiorą także szefa Komitetu Wykonawczego.

Brudziński motywy rezygnacji podał w liście skierowanym do członków Komitetu Wykonawczego PiS - jego zdaniem łączenie obu funkcji mogłoby "skutkować moim mniejszym zaangażowaniem na rzecz PiS". Rozmówcy portalu 300polityka, którzy dotarli do pisma, wskazują, że Brudziński nie chciał popełnić błędu innych sekretarzy generalnych partii rządzących w przeszłości, którzy zajęci pracą w ministerstwach nie mieli czasu na przypilnowanie wyborów.

Atmosferę przed sobotnim spotkaniem podgrzał w czwartek Jarosław Kaczyński, który zwrócił się listownie do członków PiS w sprawie senatora Stansiława Koguta. Jak podkreślił, przedstawiciele PiS, głosując przeciw zatrzymaniu parlamentarzysty, odmówili potraktowania go jak obywatela. "W następnych wyborach do Parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczne deklaracje o sposobie korzystania z immunitetu tak, by nie chronił on już w żaden sposób osób, wobec których istnieje poważne, uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstw kryminalnych.