Zawyżanie wyników matur? Posłanka pyta MEN

Powinni otrzymać 29 proc i nie zdać, a dostają 30 i udaje im się "prześlizgnąć"? Problem potencjalnego zawyżania wyników matur z języka polskiego i matematyki zauważyła posłanka Magdalena Błeńska, wiceszefowa Porozumienia. Z prośbą o informacje na ten temat zwróciła się do minister edukacji narodowej.

- Zawyżanie wyników to spory problem. Każdy z nas pamięta z normalnych zajęć w szkole, że takie rzeczy, jak zawyżanie ocen, miały miejsce. Kiedy zachodzi osobista relacja uczeń-nauczyciel, to trudno kogokolwiek winić, w końcu jesteśmy ludźmi, poza tym nauczyciel wie, czy uczeń się starał, czy się poprawił itd. Tu jednak mamy do czynienia z sytuacją poważniejszą, z egzaminem dojrzałości. Teoretycznie egzaminatorzy, którzy go sprawdzają są z zewnątrz i sprawdzają prace uczniów, których nie znają i mają działać bezstronnie, a niestety tak to chyba nie działa - mówi Błeńska w rozmowie z Wirtualną Polską.