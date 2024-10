"Zawodnik" wagi ciężkiej pilnie poszukiwany. Polska potrzebuje śmigłowców transportowych

Pod średni śmigłowiec wielozadaniowy S-70i należący do JW GROM można podwiesić ładunek o masie do 4082 kg. Według producenta W-3 Sokół może przenieść na podwieszeniach 2100 kg. Z kolei pod kadłubem ciężkiego Mi-8/17 znajduje się hak do transportu ładunku o wadze do 3000 kg. Bardzo ciężkie śmigłowce mogą przenieść pod kadłubem znacznie większe ładunki.