Nadciąga pomoc od naszego sąsiada. Wysłali śmigłowce do powodzi

Do ewakuacji kierowany jest sprzęt odpowiedni w danych warunkach i sytuacji. Szef MSWiA w niedzielę rano podkreślał, że są to także łodzie i sprzęt wojskowy; wykorzystanie go było w niedzielę możliwe jeszcze np. w Kłodzku (decydują o tym na miejscu komendanci PSP).