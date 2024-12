Zawieje śnieżne sparaliżują Polskę. Najnowsza prognoza pogody

W niedzielę (15 grudnia) zawieje śnieżne obejmą niemal cały kraj. Śnieg będzie padać przelotnie, ale miejscami intensywnie, co może prowadzić do powstawania pokrywy śnieżnej. Na wschodzie i południu kraju może spaść do 5 cm śniegu - przekazuje serwis twojapogoda.pl.

Porywy wiatru osiągną prędkość 50-60 km/h, co może ograniczyć widoczność do kilkudziesięciu metrów, a miejscami niemal do zera. Wiatr będzie również usypywać zaspy, co dodatkowo utrudni poruszanie się po drogach.