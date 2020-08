Zatrzymany w Mińsku dziennikarz TVN: nie było nacisków, zastraszania, sprawdzono nam dokumenty i wypuszczono

- Nagrywaliśmy z moim białoruskim operatorem to, co działo się na placu Niepodległości w Mińsku, tuż przy czerwonym kościele, zebrało się tam około tysiąca osób. Nagle pojawiła się milicja w pełnym rynsztunku i otoczyła cały plac. Do nas podeszli jacyś zamaskowani mężczyźni, ubrani po cywilnemu i kazali nam iść ze sobą. Zaprowadzili nas do busa, gdzie czekaliśmy ok. 20 minut. W tym czasie przyprowadzano kolejnych dziennikarzy, w tym m.in. korespondentki BBC. Zebrało się nas tam 16 osób - relacjonował swoje zatrzymanie w TVN24 Andrzej Zaucha.