Zatrzymanie Ł. Żaka w Niemczech. Minister Bodnar dziękuje prokuraturze

Tragedia na Trasie Łazienkowskiej

Przypomnijmy, do wypadku doszło na Trasie Łazienkowskiej w niedzielę na wysokości Torwaru, w kierunku Pragi. W tył forda uderzył biały volkswagen arteon, który dosłownie zmiótł poprzedzające go auto. Samochód jechał z bardzo dużą prędkością. Uderzony ford następnie rozbił się o barierki. Samochodem tym jechała rodzina z dwójką dzieci. Na miejscu zginął ojciec, dzieci z matką trafiły do szpitala w ciężkim stanie.