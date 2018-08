Zatkane Zakopane. Godziny czekania w drodze do Morskiego Oka i na Kasprowy

Turyści wybierający się na szlaki w pobliżu Zakopanego muszą uzbroić się w cierpliwość. Przez zaparkowane przy drodze do Palenicy samochody podróż do Morskiego Oka znacznie się wydłuża. Pięć godzin trzeba czekać też w kolejkach na Kasprowy Wierch.

Zakopane zapchane turystami. Okazało się, że znów, jak to w długi weekend, wielu wpadło na pomysł, by wybrać się w Tatry. Zbyt wielu, jak wynika z doniesień z Zakopanego. Liczba turystów w Tatrach. Na drodze dojazdowej do szlaku na Morskie Oko utworzył się korek. Przez samochody zaparkowane przy jezdni przejazd jest utrudniony lub zablokowany.