Zastrzelony funkcjonariusz, wyrwana broń na komisariacie. Zła passa polskiej policji?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę rano. Podczas przesłuchania 23-letni mężczyzna wyrwał mundurowemu broń, zabarykadował się na komisariacie i popełnił samobójstwo. Nie żyje również 24-letnia partnerka mężczyzny. Znaleziono ją w mieszkaniu, w którym miało wcześniej dojść do awantury domowej.

- Po pierwsze wynika to z kwestii braków kadrowych w polskiej policji. Po drugie z mniejszej ilości i obniżonej jakości szkoleń. Przed laty nacisk na szkolenia, przede wszystkim praktyczne, był bardzo duży. Począwszy od strzelania, poprzez taktykę zachowania. To niestety w chwili obecnej w polskiej policji "leży" - mówi Wirtualnej Polsce Zbigniew Maj.

- Po trzecie, szczególnie jeśli chodzi o zdarzenie z krakowskiego komisariatu, niestety, ale funkcjonariuszy gubi rutyna . To zachowanie, które ciężko obronić. Jeśli ktoś używa służbowej broni i wie, jak jest zbudowana kabura, to również wie, że wyciągnięcie policjantowi broni z kabury jest wielką sztuką - ocenia były szef polskiej policji.

- A jeśli podejrzany był skuty kajdankami z tyłu – a taki jest oficjalny przekaz – to musiał być niezłym akrobatą, żeby przechwycić pistolet. Nie może być tak, że policjant mający na swoim koncie dużą ilość przesłuchań, rutynowo podchodzi do następnego - dodaje.

- Funkcjonariusz był wprowadzany w stres, obserwowany jak się zachowuje i radzi, a szkolący uczył go jak opanować ten stres. Przed laty testy z wiedzy ogólnej, ze sprawności fizycznej, badania psychologiczne i rozmowę z psychologiem były kluczowe, żeby dostać pracę w policji. Dzisiaj chce się pozyskać jak największą liczbę kandydatów do służby, tak by uzupełnić wakaty. W efekcie, wymagania stawiane funkcjonariuszom są niższe - komentuje Zbigniew Maj.