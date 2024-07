Zaskakujący wynik sondażu. Węgrzy o Rosji, Ukrainie i sojusznikach w NATO

Badanie, które zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób metodą bezpośrednich wywiadów w dniach 1-9 marca 2024 roku przez ośrodek Zavecz Research, pokazało, że 51 proc. respondentów wskazało Ukrainę jako największe zagrożenie dla Węgier. Rosja znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 46 proc., a Chiny i USA z wynikiem 34 proc. na miejscach kolejnych. Autorzy raportu podkreślają, że jest to znacząca zmiana w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to Rosja była postrzegana jako większe zagrożenie niż Ukraina.