Zaskakujący transparent na marszu ze Schetyną i Kosiniakiem-Kamyszem. Do tej pory mówili "nie"

"Małżeństwa, adopcje, prawa LGBT" - taki transparent powiewał za plecami Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza w czasie marszu Koalicji Europejskiej. Ci politycy stanowczo sprzeciwiają się adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Popiera je jednak część środowisk z wyborczej koalicji.

Jak informuje gazeta.pl transparent ten przynieśli na marsz aktywiści LGBT. Próbowali w ten sposób przypomnieć Koalicji Europejskiej o postulatach dyskryminowanych wciąż w Polsce osób. Niezbyt przypadł on do gustu organizatorom marszu, którzy próbowali namówić aktywistów do jego zwinięcia. Jeden z manifestujących na rzecz praw LBGT relacjonuje portalowi gazeta.pl, że usłyszał: "fajne te flagi, ale ten baner to możecie zwinąć, bo my chcemy wygrać wybory".