Wybrała 112, a później się zdziwiła. Zaskakujący telefon od służb. Mamy odpowiedź z urzędu

"Po drugiej stronie telefonu Pan zapytał, czy to ja składałam zgłoszenie. Potwierdziłam. Pan zapytał, dlaczego się nie zatrzymałam. Odpowiedziałam, że jechałam w przeciwnym kierunku, a mężczyzna stał na barierkach w kierunku Gdańska/Białegostoku. Pan po drugiej stronie telefonu poinformował mnie, że tylko ja jedna zgłosiłam tę dziwną sytuację i informuje mnie, że zostanę pociągnięta do odpowiedzialności za wysłanie służb na to miejsce. Byłam w szoku, więc powiedziałam, że jadę do pracy i zauważyłam taką sytuację. Pan powiedział, żebym sobie poczytała w internecie, co mi grozi i powiedział ‘do widzenia’, nawet nie dając mi dojść do głosu" - wyjaśniła internautka.