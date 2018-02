Zaskakujące słowa Jakiego. "Merkel mówi jaśniej o historii Polski niż niektórzy polscy politycy"

Zdaniem wiceministra Jakiego, kryzys w relacjach pomiędzy Polską a Izraelem pokazał słabość polskiego państwa. - Musimy się zmobilizować, musimy stworzyć naszą politykę historyczną - podkreśla polityk PiS.

Zdaniem Jakiego, "Polska jest jakąś ofiarą jakiejś gigantycznej akcji międzynarodowej, która ma na celu ustawienie Polski w szeregu." - Po prostu ludzie na świecie nie są przyzwyczajeni do tego, że Polska potrafi walczyć o prawdę historyczną. Do tej pory Polska była takim państwem, które ciągle kiwało głową, zgadzało się po cichu na robienie z nas współsprawców - podkreślił polityk.

Według Jakiego, "nie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że Polska prowadzi podmiotową politykę zagraniczną".

- Próbują nas bić z każdej ze stron, tym bardziej, że widzą, iż jest do tego dobra atmosfera, bo również ma się wrażenie, że wewnątrz kraju są potężne ośrodki medialne, które takiej polityce sprzyjają, wręcz chcą prowadzić tę pedagogikę wstydu i cieszą się, kiedy Polsce się ubliża za granicą - tłumaczy wiceminister - Ludzie z zewnątrz to widzą i wykorzystują tę sytuację - tłumaczy Patryk Jaki w rozmowie z wPolityce.pl.

Patryk Jaki odniósł się również do reakcji polityków opozycji na kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o IPN. - Niestety często mam wrażenie, że minister spraw zagranicznych Niemiec czy kanclerz Angela Merkel mówi jaśniej o prawdziwej historii Polski niż niektórzy polscy politycy i to jest bardzo przykre - stwierdził wiceminister Jaki. Według niego jest to efekt polityki edukacyjnej elit III RP, które wyrzucały obowiązkowe lekcje historii ze szkół.