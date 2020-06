Zasiłek solidarnościowy. Kiedy Polacy dostaną pieniądze?

Zasiłek solidarnościowy. Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

"Dodatek solidarnościowy byłby też wsparciem dla osób, które nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych " - powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, który był gościem programu "Money. To się liczy". Jak dodał, z grupy, która przechodzi teraz na bezrobocie, tylko 30 proc. ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek solidarnościowy byłby zatem ratunkiem dla takich osób.

"70 proc. osób nie nabywa praw do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli nie byłoby dodatku solidarnościowego, te osoby pozostałyby bez środków do życia. Poprzez dodatek solidarnościowy w kwocie 1400 zł netto te osoby będą miały zapewnione środki" - powiedział Stanisław Szwed. Dodał, że również osoby, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, będą miały prawo do zasiłku solidarnościowego.