Zarzuty dla byłego urzędnika. Za łapówki pomagał składać wnioski o dopłaty

Przygotowywał wnioski o dofinansowanie dla rolników i instruował, co mają robić, by otrzymać pieniądze. Piotr P., były urzędnik wielkopolskiego ARiMR, przyjął w związku z tym łącznie ponad 24 tys. złotych łapówek. Planował przyjąć kolejne 18 tys. zł. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Chodzi o Piotra P., byłego pracownika wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- W zamian za przyjmowane korzyści majątkowe podejmował działania polegające na zapewnieniu kompleksowej obsługi składanego przez rolników wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poinformował PAP prok. Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej prokuratury, cytowany przez rmf24.pl,

Jak dodał prokurator, mężczyzna "przyjmował także obietnice uzyskania kolejnych korzyści majątkowych, jak również uzależniał pozytywne rozpatrzenie wniosków od ich wręczenia"

Piotr P. w trakcie toczącego się śledztwa miał również namawiać świadków do zeznawania nieprawdy. W związku z tym usłyszał dwa zarzuty - popełnienia przestępstw sprzedajności pełniącego funkcję publiczną oraz nakłaniania do fałszywych zeznań.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Ma też zakaz kontaktowania się z osobami od których pobierał łapówki.

