Zarząd PO podjął decyzję: znamy nowego kandydata partii w wyborach prezydenckich

Rafał Trzaskowski został wybrany kandydatem PO na prezydenta. Decyzję zarządu poparły partie wchodzący w skład Koalicji Obywatelskiej. Na konferencji pojawili się najważniejsi politycy KO. - Koalicja Obywatelska to bardzo dobry projekt, który musi walczyć. Małgorzata Kidawa-Błońska zatrzymała upór Jarosława Kaczyńskiego - powiedział przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. - Pani marszałek przełożyła swój interes nad dobro Polski - skomentowała Małgorzata Tracz z Zielonych.

- Obecna władza ośmiesza Polskę w oczach świata. Łamię konstytucję. Zadanie zatrzymania tego przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu. Zatrzymaj to - twierdził Radosław Sikorski, który był jedynym z dwóch poważniejszych kandydatów. - Zadaniem Senatu będzie to, aby wybory oddawały wolę narodu, a nie konkretnej formacji. Jestem przekonany, że Trzaskowski będzie tym, który poprowadzi do świetlanej przyszłości - tłumaczył Tomasz Grodzki.