Żaryn o sytuacji na granicy: uaktywniają się przemytnicy

Na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej, od września do grudnia na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.