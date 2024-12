Zaraz się zacznie. Są alerty IMGW

IMGW prognozuje opady śniegu o umiarkowanym natężeniu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm , zwłaszcza na wysokościach powyżej 500 m n.p.m. "Prognozuje się opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące (zwłaszcza na obszarze powyżej 500 m n.p.m.) przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm" - poinformował Instytut.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 15 lub 16, w zależności od regionu, i potrwają do wtorku do godz. 6, 8 lub 16. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia.