Nawet 20 cm śniegu. Tuż przed świętami gwałtowna zmiana pogody

Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżu znad Włoch, co przyniesie opady deszczu, mżawki i śniegu. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie wzrośnie do 1010 hPa. W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, a w górach spodziewane są opady śniegu.

Na południu kraju, w województwach śląskim i małopolskim, mogą wystąpić marznące opady, które spowodują gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na północnym zachodzie. W górach będzie chłodniej, około -1 st. C. Wiatr będzie porywisty, nad morzem do 70 km/h.

Nocą zachmurzenie pozostanie duże, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu suma opadów może sięgnąć 15 mm. Temperatura spadnie do minus 1 st. C, a w obszarach podgórskich Karpat do minus 3 st. C. Nad morzem będzie cieplej, około 4 st. C. Wiatr północno-wschodni, miejscami porywisty.

Pogoda we wtorek

We wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach wschodnich i nad morzem możliwe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 2 st. C, nad morzem około 4 st. C. Wiatr północno-wschodni, miejscami porywisty.

IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na krańcach woj. dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w woj. dolnośląskim w powiecie: kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i w Wałbrzychu.

W woj. opolskim ostrzeżenie obowiązuje w powiecie nyskim i prudnickim.

Województwo małopolskie zostało objęte ostrzeżeniami w powiecie: suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim i w Nowym Sączu.

"Prognozuje się opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące (zwłaszcza na obszarze powyżej 500 m n.p.m.) przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm" - poinformował Instytut.

Zmiana tuż przed świętami

Przed świętami temperatura gwałtownie wzrośnie i 22 grudnia zobaczymy na termometrach nawet 6 stopni Celsjusza. Ze śniegiem przy takiej aurze możemy się pożegnać. Choć należy pamiętać, że to jeszcze odległy termin i prognoza jeszcze może się zmienić.