Zapytali Frasyniuka, co ma do powiedzenia Kaczyńskiemu. "Wziąłbym Jarka do kina"

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" podczas wywiadu zapytał Władysława Frasyniuka o przesłanie dla Kaczyńskiego. Polityk bez wahania odpowiedział, że zabrałby prezesa PiS do kina na film "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - głośną produkcję, która stała się inspiracją dla protestów w Londynie i na Florydzie.

"Powiedziałbym Jarkowi, że wierzę w demokrację i przemianę człowieka: "Demokracja każdego dnia daje ci szansę. W każdym są pokłady dobra. W tobie Jarku, też. Rozumiem twoje pretensje do mojego środowiska, ale szukaj w sobie pokładu dobra i odwołaj się do Solidarności" (...) - mówił Frasyniuk w rozmowie z dziennikarzem.

Wcześniej jednak zabrałby prezesa PiS do kina na "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". To film opowiadający o matce, która straciła córkę, a morderca pozostaje na wolności. Postanowiła więc wywiesić trzy billboardy, które miały sprowokować władze do podjęcia działań.